Anziana investita e uccisa, individuato il Tir pirata

PORTOGRUARO (VENEZIA), 09 AGO - E' stato individuato il mezzo che lunedì scorso ha investito e ucciso Natalia Cristante, 81 anni, di Teglio Veneto (Venezia) ma originaria di Cordovado (Pordenone), mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, a Portogruaro (Venezia). I carabinieri sono risaliti al mezzo grazie ad alcuni elementi rinvenuti sul luogo dell'incidente e alle telecamere della zona. Si tratta di un'autocisterna transitata in un orario compatibile con quello dell'investimento: sul mezzo sono state rilevate anche tracce di sangue. L'uomo alla guida non si sarebbe accorto dell'impatto, avvenuto nei pressi della banchina, lungo una strada molto trafficata. Nelle prossime ore è prevista l'iscrizione nel registro degli indagati: l'autista del mezzo pesante dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Pordenone, che ha disposto l'autopsia sull'anziana, affidata dal medico legale Antonello Cirnelli.