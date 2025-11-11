Giornale di Brescia
Anziana investita e trascinata per venti metri, morta

PORDENONE, 11 NOV - Tragedia della strada, nella tarda serata di ieri, a Pordenone, dove un'anziana di 75 anni, è deceduta dopo essere stata investita in via Udine, all'altezza dell'intersezione con via Sile, poco distante dal luogo dove risiedeva. Secondo i rilievi della polizia locale del Distretto del Friuli Occidentale, la donna sarebbe stata agganciata e trascinata per circa 20 metri, da una Mercedes Classe A condotta da un uomo, di 32 anni, di Cordenons, che non si sarebbe accorto dell'impatto e di aver, appunto, agganciato la vittima al proprio veicolo. Sul posto, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. L'anziana è stata poi trasportata d'urgenza al Pronto soccorso di Pordenone, dove è stata constatata la morte a causa dei gravi traumi riportati. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore per consentire i rilievi tecnici.

