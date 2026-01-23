Giornale di Brescia
Antonio Di Pietro: 'Onore e rispetto per l'avvocato Spazzali'

MILANO, 23 GEN - "Onore all'avvocato Spazzali per essere stato tra i primi a sapere interpretare il ruolo dell'avvocato nel nuovo processo penale accusatorio, nel quale gli italiani hanno potuto vedere il pm e il difensore sullo stesso banco di fronte al giudice. Ho rispettato le sue arringhe, anche molto determinate, quando era in vita e le rispetto ancora di più ora che se ne è andato". Così l'ex pm di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, ha voluto ricordare Giuliano Spazzali, morto oggi a Milano.

