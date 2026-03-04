Giornale di Brescia
Anticipo di primavera con temperature fino a 20° C su tutta l'Italia

ROMA, 04 MAR - Domina l'alta pressione sull'Italia con temperature che arrivano a 20° C. Un anticipo di Primavera, come sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Le perturbazioni atlantiche in arrivo da ovest - afferma - sbattono letteralmente contro l'anticiclone deviando la loro traiettoria". Tuttavia l'alta pressione in questo periodo non è sinonimo di cieli azzurri. Fitte nebbie sono previste sulla Pianura Padana e sulle coste del Centro-Nord adriatico, riducendo la visibilità e mantenendo i cieli grigi nelle prime ore del giorno. Inoltre nubi di origine marittima interesseranno ancora le regioni centrali nelle prossime ore. Da domani il cielo sarà più limpido, seppur a tratti offuscato dalla "sabbia del deserto" mentre venerdì e per il weekend è in arrivo qualche piovasco nordafricano su Sardegna, Sicilia e Appennino Meridionale. Nel dettaglio: - Mercoledì 4. Al Nord: nubi basse in pianura, sole in montagna; nebbia notturne. Al Centro: cielo spesso coperto; isolati piovaschi possibili su Toscana, Lazio e Appennini centrali. Al Sud: parzialmente nuvoloso, clima mite; piovaschi fino al mattino in Sardegna. - Giovedì 5. Al Nord: bel tempo e sole al Nordest salvo nebbie, molte nubi altrove. Al Centro: poco nuvoloso ovunque. Al Sud: si copre su Sardegna e Sicilia, sole altrove. - Venerdì 6. Al Nord: nubi sparse e mite. Al Centro: nubi sparse, più coperto sulle coste tirreniche. Al Sud: piogge su Sardegna e Sicilia. - Weekend. In prevalenza soleggiato e termicamente gradevole su quasi tutta la Penisola, ma con un po' di instabilità e qualche rovescio concentrato su Sardegna, Sicilia e Calabria.

