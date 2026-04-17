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Anticipo d'estate nel weekend, sole e temperature 9 gradi sopra la media

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ROMA, 17 APR - Il prossimo weekend regalerà agli italiani un anticipo d'estate su quasi tutta la penisola: da domenica sera, infatti, sono previsti acquazzoni al Nord. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nel fine settimana il sole tornerà a dominare da Nord a Sud, aprendo le porte a un periodo "simil-estivo" con punte di 27-28°C. "L'Anticiclone delle Azzorre - spiega - non agirà da solo, ma si presenterà in una versione "ibrida", mixato al ben più caldo Anticiclone Africano. Di conseguenza, le temperature schizzeranno verso l'alto con un'anomalia termica positiva fino a 8-9°C oltre la media del periodo". Per capire la portata di questa fase più calda, nota Tedici, "basta guardare la climatologia della seconda decade di aprile: normalmente in Italia dovremmo registrare massime intorno ai 18°C al Nord, 19°C al Centro e 20°C al Sud. Nei prossimi giorni, invece, voleremo su valori tipici di giugno". Dopo la giornata calda e soleggiata di oggi, a parte qualche locale acquazzone all'estremo sud, sabato sarà la giornata perfetta, ideali per scampagnate, gite in montagna o passeggiate al mare. Infine domenica una perturbazione in transito tra Inghilterra, Germania e Polonia riuscirà a spingere un po' di nuvolosità verso il nostro Nord. Dal pomeriggio si svilupperanno locali temporali sulle Alpi, e in serata non si esclude qualche acquazzone in scivolamento verso la Pianura Padana. Il Centro-Sud continuerà invece a godersi il bel tempo. La prossima settimana, secondo le prime indicazioni, si dovrebbe aprire all'insegna di un clima più fresco ed instabile: già da lunedì assisteremo a un calo delle temperature di 5-6°C, accompagnato da qualche rovescio concentrato soprattutto sulla fascia orientale, la più esposta all'ingresso di correnti fresche balcaniche. Nel dettaglio: Venerdì 17. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: soleggiato, caldo, possibili piovaschi sul frusinate. Al Sud: a tratti nuvoloso, possibili piogge su Cilento e cosentino. Sabato 18. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: più sole e caldo. Domenica 19. Al Nord: nuvoloso, qualche temporale dal pomeriggio. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente. Tendenza: prossima settimana meno calda e un po' più instabile.

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