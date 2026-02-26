Anthropic respinge il Pentagono, 'nessun accesso a IA senza limiti'

WASHINGTON, 26 FEB - Anthropic "non può in buona coscienza" cedere alle richieste del Pentagono per accedere senza restrizioni alla sua tecnologia. La startup dell'intelligenza artificiale respinge così l'ultima offerta del Pentagono per disinnescare l'impasse che si è venuta a creare sull'uso di Claude, il suo chatbot, per scopi militari. "Le minacce non cambiano la nostra posizione: non possiamo in buona coscienza" cedere alle richieste, ha detto l'amministratore delegato Dario Amodei in merito all'ultimatum del Pentagono. Claude è l'unico modello di IA disponibile nei sistemi più riservati dell'esercito e quello con le migliori performance nelle attività di intelligence più delicate. Il Pentagono ha chiesto un accesso senza limiti ma Anthropic si è rifiutata di revocare completamente le sue misure di sicurezza. La startup aveva aperto a revocarle salvaguardando però due aree: la sorveglianza di massa degli americani e lo sviluppo di armi autonome, ovvero in grado di colpire senza l'intervento umano. Il Pentagono aveva chiesto di più e ne è nato uno scontro acceso. Nei giorni scorsi il ministro della difesa Pete Hegseth aveva imposto un ultimatum ad Anthropic, concedendo fino a venerdì per accettare o meno la sua proposta.