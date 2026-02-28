Giornale di Brescia
Anthropic promette battaglia, in tribunale contro il divieto di Trump

NEW YORK, 27 FEB - Anthropic promette battaglia. Denunciando l'"intimidazione" del Pentagono, la startup assicura che ricorrerà in tribunale contro il divieto imposto dall'amministrazione in seguito al mancato accordo sull'uso dell'intelligenza artificiale. Il Pentagono ha chiesto di usare Claude senza limiti, ma Anthropic ha imposto dei paletti creando uno scontro e facendo infuriare Donald Trump. Il presidente ha ordinato a tutte le agenzie di vietare l'uso di Anthropic.

NEW YORK

