Anthropic fa causa al Pentagono dopo controversia su IA
NEW YORK, 09 MAR - Anthropic fa causa al Pentagono per aver dichiarato la startup un rischio per la catena di fornitura americana. Il Dipartimento di Difesa l'ha bollata così in seguito alle tensioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'esercito e la decisione di Anthropic di non rimuovere alcune delle limitazioni all'utilizzo.
