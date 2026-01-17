Antagonisti Milano occupano ex scuola e si riuniscono in assemblea

MILANO, 17 GEN - Alcune realtà antagoniste milanesi, dal Leoncavallo al centro sociale Lambretta, hanno occupato l'ex scuola elementare di via Vallarsa 19 dove oggi si terrà un'assemblea cittadina. L'azione, che sarà temporanea e durerà fino a questa sera, era stata annunciata già ieri "per aprire un dialogo diretto con tutte le persone che sono scese in piazza lo scorso autunno, per il diritto alla città, per difendere gli spazi sociali, contro la violenza di genere, contro la guerra e contro il genocidio del popolo Palestinese ad opera di Israele". Una "Temporary Autonomous Zone", come è stata definita dagli antagonisti, ossia uno strumento "spesso utilizzato da chi protesta per liberare spazi e rimetterli a disposizione delle comunità". Il programma prevede dei tavoli di lavoro per confrontarsi "per rispondere alla domanda: 'Questa città di chi pensiamo che sia?'". Dopo pranzo ci saranno altri tavoli di confronto e poi alle 15 si svolgerà un'assemblea plenaria finale.