ANSA/ Precipita in Turchia l'aereo con il capo di stato maggiore libico, 5 i morti

ROMA, 23 DIC - Prima un lampo nel cielo poi lo schianto. Un jet privato che trasportava una delegazione militare libica con il capo di stato maggiore dell'esercito di Tripoli, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, ha perso il contatto radio poco dopo il decollo dalla capitale turca Ankara per poi precipitare su una collina a poche decine di chilometri. A bordo del velivolo diretto a Tripoli in Libia, viaggiavano altre quattro persone oltre al generale. Ad annunciare la tragedia è stato il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya, che in precedenza aveva allertato della perdita del contatto radar con il Falcon esattamente 42 minuti dopo il decollo, avvenuto alle 20.10 ora locale. Il premier libico del governo di Tripoli, Abdul Hamid Dbeibah, ha poi confermato che il capo di stato maggiore è morto in un "incidente" aereo mentre stava tornando da Ankara. Al momento non è stata avanzata alcuna ipotesi ufficiale su quanto accaduto, ma un'inchiesta è stata aperta dalla procura generale di Ankara. Stando alla Cnn Turk sembra che il pilotta abbia inviato il segnale di emergenza e che volesse rientrare allo scalo di a causa di un guasto elettrico.