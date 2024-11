+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 7.00 +++

ROMA, 14 NOV - - MATTARELLA A MUSK, 'L'ITALIA SA BADARE A SÉ STESSA' ROTTURA SULLE NOMINE UE, ORA TREMA ANCHE VON DER LEYEN "L'Italia è un grande Paese democratico, sa badare a sé stessa": così Mattarella dopo il post di Musk contro i giudici di Roma sui migranti. Opposizioni con il Quirinale, Anm contro il governo. Imbarazzo nel centrodestra: Fi plaude al Colle, mentre tace la Lega; "ascoltiamo sempre con grande rispetto le parole del capo dello Stato", fa sapere Palazzo Chigi. Rottura intanto sulle nomine Ue: la Commissione europea della Von der Leyen che rischia di restare seppellita nello stallo intavolato da popolari, socialisti e liberali. Francia: chiesti 5 anni e l'ineleggibilità per la Le Pen, per gli impeghi fittizi in Rn. ---. BIDEN A TRUMP, 'NON ABBANDONARE L'UCRAINA A PUTIN' L'IRAN ASPETTA IL TYCOON E RINVIA L'ATTACCO A ISRAELE Ucraina e Medio Oriente sono stati i temi al centro del colloquio di ieri tra Biden e Trump alla Casa Bianca. Il presidente Usa uscente ha chiesto a quello eletto di non abbandonare Kiev a Putin. Oggi esercitazione Nato in Lettonia, con Rutte. Teheran rimanda intanto l'attacco contro Israele, in attesa di avviare negoziati con Trump. Incontro stamani tra il ministro degli Esteri iraniano e il capo dell'Aiea. Si è suicidato Kianoush Sanjari, giornalista e attivista iraniano a sostegno dei prigionieri politici. ---. TRUMP NOMINA GAETZ ALLA GIUSTIZIA, RUBIO SEGRETARIO DI STATO L'INCONTRO CON BIDEN PER LA TRANSIZIONE, 'ANDRÀ TUTTO LISCIO' Continua a prendere corpo la squadra di governo di Trump. Rubio confermato segretario di Stato, mentre alla Giustizia il tycoon nomina il suo fedelissimo Gaetz. Nomina quest'ultima che non sarebbe però gradita a molti repubblicani. Esulta invece Musk: "La scure della Giustizia sta arrivando", afferma. Ieri alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Biden per la transizione. "I nostri team vanno molto d'accordo e andrà tutto liscio", assicura il presidente Usa eletto. ---. MELONI ALLA COP29, 'RILANCIAMO IL NUCLEARE CON LA FUSIONE' ALLERTA MALTEMPO IN 7 REGIONI. PONTE STRETTO, OK A IMPATTO Missione lampo ieri a Baku della Meloni per la Cop29, la conferenza Onu sul clima. La premier chiede un approccio "pragmatico e non ideologico" per usare tutte le soluzioni disponibili, anche "la fusione nucleare". Il maltempo in Italia: allerta gialla oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Parere positivo alla costruzione del Ponte sullo Stretto dalla Commissione tecnica ministeriale di valutazione dell'impatto ambientale, con integrazioni. ---. ATTENTATO BOMBA DI UN LUPO SOLITARIO A BRASILIA ALLERTA IN VISTA DEL VERTICE G20 DI RIO DE JANEIRO Allerta massima a Brasilia: un lupo solitario ha fatto esplodere due ordigni nella piazza dei Tre poteri sede della Corte suprema, del Parlamento e del Palazzo presidenziale. Una terza bomba non è stata invece azionata. L'attentatore è morto nelle deflagrazioni. Preoccupazione in vista del vertice G20 di lunedì prossimo a Rio de Janeiro. ---. NATIONS LEAGUE, L'ITALIA STASERA CONTRO IL BELGIO RANIERI TORNA ALLA ROMA, OGGI GUIDA IL PRIMO ALLENAMENTO L'Italia di Spalletti sfida stasera a Bruxelles il Belgio in Nations League: agli azzurri basta un punto per andare ai quarti di finale. Ranieri torna per la terza volta sulla panchina della Roma: oggi guiderà il primo allenamento dei giallorossi. Tennis: Sinner stasera contro Medvedev nelle Atp Finals.