+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 23.00 +++ RPT

ROMA, 13 NOV - - MATTARELLA A MUSK, 'L'ITALIA SA BADARE A SE STESSA' ALTA TENSIONE NEL GOVERNO, 'ASCOLTIAMO CON RISPETTO' 'L'Italia è un grande Paese democratico, sa badare a se stessa'. È il presidente della Repubblica Mattarella a reagire, con una nota, al post di Musk contro i giudici del Tribunale di Roma sui migranti. A Musk, che sta per assumere un 'importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato', chiede di rispettare la sovranità e non di non dare lezioni. In un altro post, il patron di X si chiedeva se l'Italia sia una democrazia o un posto dove 'un'autocrazia non eletta prende le decisioni'. Opposizioni con il Colle, Anm contro il governo. Imbarazzo nel centrodestra: Fi plaude al Quirinale, tace la Lega. 'Ascoltiamo sempre con grande rispetto le parole del capo dello Stato', fa sapere Palazzo Chigi. Non è un caso, per il ministro Giorgetti, perchè 'Musk non è ancora soggetto politico'. 'Ha ragione Meloni', retwitta il capo di Tesla che successivamente aggiunge di avere 'rispetto' per Mattarella. 'Tuttavia - dice - la libertà di espressione è protetta dal Primo Emendamento e dalla stessa Costituzione italiana'. ---. ROTTURA SULLE NOMINE UE, ORA TREMA ANCHE VON DER LEYEN STALLO TOTALE SU FITTO-RIBERA. I SOCIALISTI: PERSA LA FIDUCIA Rottura totale nel dialogo sul voto alla nuova Commissione europea all'Europarlamento. La possibilità che la Commissione resti seppellita dal prolungato stallo alla messicana intavolato da popolari, socialisti e liberali è concreta, ed è arrivata fino al Palais Berlaymont, dove la poltrona della presidente è meno salda di qualche giorno fa. A nulla è valso l'incontro che la leader dell'esecutivo Ue ha organizzato con Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez e Valerie Hayer. I socialisti non voteranno Raffaele Fitto come vice presidente. Il Ppe, trascinato dalla delegazione spagnola, è pronto a strappare su Teresa Ribera. E il baratro, per Ursula, non è più un'ipotesi dell'irrealtà. Rimangono pochissimi giorni per evitarlo. ---. BIDEN A TRUMP, 'NON ABBANDONIAMO KIEV A PUTIN' IL TYCOON, 'CI SIAMO SCONTRATI, MA GRAZIE DELL'INVITO' Non abbandoniamo Kiev a Putin. Questo l'invito di Biden a Trump nel loro incontro alla Casa Bianca. 'Il sostegno all'Ucraina è nel nostro interesse nazionale'. Trump è tornato alla Casa Bianca per coordinare il passaggio di consegne nella transizione fino al giuramento del 20 gennaio. 'La politica è dura, spesso non è un mondo piacevole - ha detto - Ma oggi è una bella giornata e sono grato per questa transizione così liscia'. Intanto, riempie le caselle del nuovo governo. Al Pentagono va a sorpresa Pete Hegseth, veterano ex anchor di Fox. Direttore della Cia è stato nominato John Ratcliffe, ex direttore della National Intelligence. A Elon Musk l'incarico di zar dell'efficienza, con il compito di tagliare le spese e snellire l'amministrazione. Sul fronte ucraino, primo attacco russo su Kiev con missili e droni dopo due mesi. Medio Oriente, l'Iran aspetta Trump e rinvia l'attacco a Israele. ---. MELONI ALLA COP29, 'RILANCIAMO IL NUCLEARE CON LA FUSIONE' APPELLO DEL PAPA SUL CLIMA: 'BASTA RITARDI'. GUTERRES ATTACCA Missione lampo a Baku della presidente del Consiglio Meloni per parlare alla Cop29, la Conferenza dell'Onu sul clima. La premier ha ribadito che occorre un approccio 'pragmatico e non ideologico per una transizione energetica sostenibile' e bisogna perseguire la 'neutralità tecnologica' usando tutte le soluzioni disponibili, compresa 'la fusione nucleare' su cui 'l'Italia è all'avanguardia'. L'appello del Papa letto dal Segretraio di Stato Parolin: 'La situazione non consente altri ritardi. La tutela del creato è legata alla preservazione della pace'. Il segretario generale dell'Onu Guterres attacca: 'Nella transizione energetica troppo spesso vediamo una esplosione di ingordigia che schiaccia i poveri e una corsa alle risorse'. ---. IL MEF CEDE IL 15% DI MPS, IL BANCO PRENOTA IL TERZO POLO INCASSATI 1,1 MILIARDI. CASTAGNA 5%, ANIMA 4%,CALTAGIRONE 3,5% Il terzo collocamento di azioni Mps da parte del Mef dà il via alle prove generali per la nascita del terzo polo bancario. Alla vendita delle azioni partecipano infatti, con un blitz a sorpresa, Banco Bpm e Anima che si assicurano un ruolo di primo piano nell'azionariato di Siena, con una quota aggregata pari al 9% del capitale. A cui si aggiunge, con il 3,5% anche il gruppo Caltagirone, azionista sia della banca che dell'asset manager. Alla chiusura del mercato il Tesoro fa sapere di aver avviato il collocamento di 88,2 milioni di azioni del Monte, pari a una quota di circa il 7% del capitale. Poco più tardi il collocamento si chiude con la vendita del 15% del capitale per effetto, fa sapere il Mef di una domanda "pari a oltre il doppio dell'ammontare iniziale". ---. PONTE SULLO STRETTO, OK DA COMMISSIONE PER IMPATTO AMBIENTALE CON ALCUNE INTEGRAZIONI. SALVINI, L'ITALIA GUARDA AL FUTURO Parere positivo sul progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale con integrazioni. L'ok è arrivato dall'apposita commissione del ministero dell'Ambiente. Le condizioni, si apprende, riguardano, non solo l'ambiente naturale, terrestre, marino ed agricolo, ma anche aspetti relativi a progettazione di dettaglio per le opere a terra, relativi a cantierizzazione, gestione delle materie, approvvigionamenti, rumore e vibrazioni. Si tratta di integrazioni previste sul riavvio dell'iter "nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte che dovranno essere ottemperate perlopiù nella fase della presentazione del progetto esecutivo". "L'Italia può guardare al futuro", ha detto Salvini. ---.