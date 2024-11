+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

ROMA, 13 NOV - - MATTARELLA A MUSK, 'L'ITALIA SA BADARE A SE STESSA' 'RISPETTI LA NOSTRA SOVRANITÀ E NON CI DIA LEZIONI' 'L'Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione'. Lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella, in una nota che si riferisce al post di Musk contro i giudici del Tribunale di Roma che non hanno convalidato il trattenimento dei migranti in Albania. Il capo dello Stato usa le stesse parole dette il 7 ottobre 2022 sulla ministra francese Boone che, dopo la vittoria elettorale di Fdi e Meloni, diceva che Parigi avrebbe 'vigilato sul rispetto di diritti e liberta' in Italia. Ora Mattarella si rivolge allo stesso modo a Musk: 'Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni'. ---. IL PATRON DI X INSISTE, FORZA ITALIA CON IL QUIRINALE ANM CONTRO IL GOVERNO, 'CONSENTE INTROMISSIONI INDEBITE' Malgrado il richiamo del Colle, Musk insiste sul caso Albania e definisce lo stop dei giudici sui migranti 'inaccettabile': 'Il popolo italiano vive in una democrazia o è un'autocrazia non eletta a prendere le decisioni?, si chiede in un nuovo post. Immediate le reazioni. Le opposizioni sottolineano il ruolo del capo dello Stato a difesa della Costituzione. Dalla maggioranza, il capogruppo di Fi Barelli plaude a Mattarella: 'Parole sagge, in linea con la logica democratica e della sovranità di ogni singolo Paese'. L'Anm attacca: 'Musk si intromette e il governo glielo lascia fare'. Da Londra la notizia che il Guardian esce da X a poche ore dalla nomina di Musk nell'amministrazione Trump per protesta contro il diffondersi di 'contenuti allarmanti' sul social network. ---. TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI, LA MAGGIORANZA CAMBIA LE REGOLE NUOVO EMENDAMENTO, SULLA CONVALIDA DECIDE LA CORTE D'APPELLO La maggioranza punta a cambiare le regole sui procedimenti che riguardano la convalida dei trattenimenti dei migranti: secondo un emendamento al decreto Flussi presentato dalla relatrice Kelany di Fratelli d'Italia, la competenza per le controversie sull'impugnazione 'per il mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale' non sarà più della sezione immigrazione del Tribunale di Roma al centro delle polemiche di questi giorni, ma della Corte d'Appello di Roma in composizione monocratica. Il decreto è all'esame delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. ---. IL BONUS DI NATALE A 4,5 MILIONI DI CONTRIBUENTI BASTERÀ UN FIGLIO A CARICO, NON ANCHE IL CONIUGE Si allarga la platea del bonus di 100 euro a Natale. Andrà a oltre 4,5 milioni di contribuenti e non più a solo un milione. 'Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico. Per avere il bonus basterà avere almeno un figlio a carico', fa sapere il viceministro dell'Economia Leo. Sono intanto 4.562 gli emendamenti alla manovra, di cui oltre 1.200 della maggioranza. L'ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera ha deciso di segnalarne 600 come prioritari: 250 per la maggioranza, 320 per l'opposizione e 30 per il gruppo Misto. ---. APPROVATA LA LEGGE CONTRO LE VIOLENZE SUI SANITARI ARESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA PER GLI AGGRESSORI Approvata la nuova legge contro le aggressioni a medici e infermieri. L'ultimo via libera alla Camera con 144 voti a favore e 92 astenuti. Le nuove misure prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, sociosanitari e dei loro ausiliari e per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. ---. STRADE COME FIUMI NEL CATANESE, AUTO TRASCINATE IN MARE NUBIFRAGIO SU TORRE ARCHIRAFI, ACI SANT'ANTONUIO E ACIREALE Sono oltre 30 le richieste di soccorso a Torre Archirafi - una frazione del paese di Riposto, in provincia di Catania - dove le strade si sono trasformate in fiumi e, sotto un violento nubifragio, alcune auto sono state trascinate in mare dalla furia dell'acqua. Ad Aci Sant'Antonio i pompieri hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle auto e le persone rimaste in un supermercato completamente allagato. Ad Acireale una persona è stata soccorsa in un'abitazione allagata. Per ora nessuna notizia di dispersi.