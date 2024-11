+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

ROMA, 08 NOV - - TIFOSI ISRAELIANI AGGREDITI AD AMSTERDAM, 62 ARRESTI CINQUE I FERITI. ALLARME A BOLOGNA PER VIRTUS-MACCABI Sessantadue arresti e 5 feriti ad Amsterdam nell'aggressione ai tifosi del Maccabi dopo la partita di Europa League contro l'Ajax da parte di un gruppo di filopalestinesi. Il capo della Polizia parla di 'atti di violenza orribili'. La sindaca di una 'violenta esplosione di antisemitismo'. Sgomento per il ritorno della violenza contro gli ebrei in Europa. 'Atti inaccettabili e vili', dice la presidente della Commissione Ue von der Leyen. 'I fatti di Amsterdam ricordano le ore più buie della storia', afferma il presidente francese Macron. Il re d'Olanda scrive al presidente israeliano Herzog: 'Abbiamo fallito come con la Shoah'. Smentite le voci di ostaggi, Israele ha rintracciato tutti i connazionali. In Italia, la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche Di Segni chiede alle autorità di 'sradicare la violenza generata dal fondamentalismo religioso'. Allarme a Bologna, dove stasera si gioca Virtus-Maccabi per la Eurolega di basket: misure di sicurezza al massimo livello. ---. SCHLEIN, 'NON MANGIO CAVIALE, NON SOPPORTO L'OLIO DI RICINO' SULLO SCIOPERO DI BUS E METRO SCONTRO TRA SALVINI E SINDACATI 'Di caviale non ne ho mai mangiato, ma non posso sopportare che i lavoratori vengano purgati con l'olio di ricino. Continueremo a stare al loro fianco. Meloni si occupi del salario minimo che ha negato a 3 milioni e mezzo di lavoratori che non ce la fanno più', replica la segretaria del Pd Schlein alla premier Meloni che aveva attaccato la difesa dei lavoratori della 'sinistra al caviale'. Adesioni fino al 100%, secondo la Cgil allo sciopero di bus e metro nelle città e scontro il ministro Salvini e i sindacati. 'Non permetterò di boicottare l'Italia', afferma il vicepremier di fronte a 'città bloccate' e alla Cgil che 'guarda caso di venerdì, inneggia alla rivolta sociale'. 'Rispetti i lavoratori in sciopero', la replica del segretario della Uil Bombardieri. ---. UE, 'PROGRESSI CON LA CINA PER ANNULLARE I DAZI SULLE E-CAR' 'PASSI AVANTI PER INTESA SU UN'ALTERNATIVA LEGATA AI PREZZI' Dopo una settimana di 'intense discussioni', tra Bruxelles e Pechino si registrano 'progressi tecnici' verso un accordo sui prezzi delle importazioni di auto elettriche per annullare i dazi imposti dall'Ue, fa sapere la Commissione europea. Le parti 'hanno discusso in modo costruttivo e approfondito su come stabilire un prezzo minimo di importazione' su cui la Cina dovrebbe impegnarsi e 'strumenti per monitorare e far rispettare l'impegno'. Le discussioni tecniche, fa sapere ancora Bruxelles, proseguiranno la prossima settimana. ---. BERLINO REPLICA A MUSK, 'SU X C'È LIBERTÀ PER GLI STUPIDI' LA PORTAVOCE DEL GOVERNO INTERVIENE DOPO L'ATTACCO A SCHOLZ Berlino replica all'attacco di Musk che ieri, intervenendo sulla crisi politica della Germania, aveva apostrofato in tedesco come 'uno stupido' il cancelliere Scholz. 'Su X c'è libertà per gli stupidi...', ha detto ai giornalisti una portavoce del governo. Interpellata sulla presenza del governo federale su X, la portavoce ha evidenziato che 'i social media sono un mezzo importante con cui il governo federale spiega e comunica il proprio lavoro' e, 'nel complesso, è importante che il governo continui ad essere rappresentato' sui social. ---. VITTIMA DI REVENGE PORN, SEQUESTRATA LA SALMA DELLA 15ENNE INDAGA LA PROCURA DEI MINORI DI PALERMO, FUNERALI RINVIATI È passato alla Procura dei minori di Caltanissetta il caso della quindicenne di Piazza Armerina, che sarebbe stata vittima di un caso di revenge porn, che si è suicidata martedì impiccandosi con una corda a un albero del giardino di casa. La salma era stata ridata alla famiglia dopo il nulla osta della Procura di Enna ma i magistrati dei minori ne hanno disposto il sequestro per ulteriori accertamenti relativi a minorenni. Non è escluso che venga disposta l'autopsia. Una mossa a sorpresa che si è verificata quando la famiglia aveva fissato i funerali previsti per domani, nella chiesa madre del paese. ---. KATE PARTECIPA A DUE EVENTI UFFICIALI NEL FINE SETTIMANA PER IL REMEMBRANCE DAY, PRIMA VOLTA DOPO LA CHEMIOTERAPIA La principessa Kate parteciperà nel fine settimana a due eventi ufficiali a Londra per le commemorazioni del Remembrance Day, dove vengono ricordati i caduti britannici e la fine della Prima guerra mondiale. Lo ha comunicato Buckingham Palace secondo cui la moglie dell'erede al trono William, che in settembre aveva annunciato la fine del ciclo di chemioterapia dopo la diagnosi di cancro, sarà insieme alla famiglia reale sia a una cerimonia alla Royal Albert Hall in programma domani sia a quella di domenica al Cenotafio di Londra. Si tratta della prima volta che in cui partecipa ad un evento ufficiale reale dalla fine della terapia.