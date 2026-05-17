ANSA-BOX/ 'Coccodrillo in un laghetto di Pistoia', i Forestali monitorano

di Patrizio Ceccarelli PISTOIA, 17 MAG - Continuano a Pistoia le ricerche del coccodrillo che sarebbe stato avvistato da un passante nel laghetto artificiale per l'irrigazione di un vivaio di piante ornamentali, in località Masiano, alle porte della città. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri forestali, che però al momento non si sbilanciano sulla presenza o meno dell'esemplare esotico. I laghetti dei vivai teoricamente potrebbero diventare habitat di animali come questi. L'unico elemento emerso è che nei dintorni del bacino idrico, nel quale sarebbe stato notato il grosso rettile, non sono state trovate sue tracce. Tuttavia il presunto testimone avrebbe presentato formale denuncia alle autorità. E' stato escluso che l'animale possa essere scappato dallo zoo di Pistoia. Certo è che, se dovesse confermarsi la presenza, si parla di un esemplare di circa due metri - così una descrizione - che non sarebbe arrivato lì da solo: l'ipotesi è che qualcuno possa averlo importato clandestinamente quando era ancora piccolo e poi lo abbia abbandonato. Una congettura attualmente da considerarsi del tutto remota e che non trova riscontri da parte degli esperti. Il clima locale, pur con il rialzo generale delle temperature terrestri - anche se appena due giorni fa è nevicato all'Abetone, sulla montagna soprastante -, non è adatto alla sopravvivenza all'aperto di una specie che in natura vive a latitudini differenti, con temperature e condizioni biologiche molto diverse dalle nostre. Va considerato, però, che l'area è densa di serre climatizzate in cui il coccodrillo potrebbe esser stato tenuto. Il laghetto, secondo quanto appreso, sarebbe abbastanza profondo e caratterizzato da acqua torbida e fangosa che di certo non agevola le operazioni di perlustrazione dei forestali a meno che le autorità non decidano di prosciugarlo. L'area in questione resta comunque costantemente monitorata dai carabinieri forestali per escludere ogni possibile rischio. Fin da ieri non solo le persone sono tenute a distanza ma, nel dubbio, c'è la massima prudenza nell'avvicinarsi da parte degli stessi militari.