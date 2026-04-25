Anpi Milano, circa 100mila persone al corteo del 25 aprile

MILANO, 25 APR - Sono state 100mila le persone che hanno sfilato nel corteo nazionale per il 25 aprile a Milano, secondo quanto riferito dal presidente di Anpi Milano, Primo Minelli. "C'è stato un tappo nel corteo e qualche tensione, ma alla fine il bilancio che noi facciamo di questa giornata è positivo - ha detto al termine dei discorsi dal palco - perché c'è tanta gente e tanti giovani e quindi siamo soddisfatti".