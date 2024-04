Anpi, mai veti, la Brigata Ebraica assente da anni al corteo

ROMA, 19 APR - "Noi come Anpi non abbiamo mai posto veti per la partecipazione al nostro corteo. Sono sempre stati invitati tutti coloro che si sentono antifascisti e credono nella democrazia, nella libertà e nella giustizia. La Brigata Ebraica, comunque, non partecipa al nostro corteo da anni, anche se è sempre stata invitata". Così la presidente dell'Anpi di Roma, Marina Pierlorenzi, commenta all'ANSA le dichiarazioni degli studenti palestinesi che hanno chiesto di vietare i simboli sionisti nelle celebrazioni del 25 aprile.