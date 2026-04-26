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Anpi, farneticanti accuse dal presidente della Brigata ebraica

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ROMA, 26 APR - "Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del Presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale". Così Gianfranco Pagliarulo presidente nazionale Anpi e Primo Minelli, presidente Anpi provinciale di Milano.

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