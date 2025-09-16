Anp, 'Israele trasforma Gaza City in una fossa comune'
epa12238795 A Palestinian man mourns over the body of his dead child at the Al-Shifa hospital after an Israeli air strike in Gaza City, 15 July 2025. The Palestinian Ministry of Health in Gaza said that more than 30 Palestinians were killed following Israeli air strike over night and early in the day. EPA/MOHAMMED SABER
ROMA, 16 SET - "L'invasione di Gaza City espone centinaia di migliaia di civili palestinesi al rischio di morte e sfollamento". Lo dichiara il ministero degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese denunciando "un tentativo di trasformare Gaza City in una fossa comune e in una terra inabitabile". In una nota postata su X, il ministero chiede "un intervento internazionale urgente ed eccezionale per proteggere i civili nella città di Gaza", definendo "il fallimento della diplomazia internazionale nel fermare la guerra sospetto e ingiustificato".
