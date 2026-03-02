Anp, coloni uccidono due fratelli palestinesi vicino Nablus

TEL AVIV, 02 MAR - L'agenzia di stampa dell'Anp Wafa riferisce che due fratelli palestinesi sono stati uccisi dagli spari dei coloni durante un attacco al villaggio di Qaryut, a sud di Nablus. Il Ministero della Salute ha annunciato l'uccisione di Mohammad Taha Abdul-Majid Muammar, 52 anni, colpito alla testa, e di suo fratello Fahim, 47 anni, colpito al bacino, durante l'attacco dei coloni. Fonti locali hanno riferito che i coloni hanno attaccato le case palestinesi a sud di Qaryut, sparando proiettili veri contro i residenti e le loro abitazioni.