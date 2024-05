Annullo postale sulla caduta del muro di Gorizia

GORIZIA, 07 MAG - "Questo è un esempio di come popoli che si sono combattuti possono poi convivere pacificamente e costruire insieme l'Europa di oggi e di domani. Da Gorizia parte un messaggio di pace rivolto a tutto il mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani presentando, insieme con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, un annullo filatelico sull'abbattimento dell'ultimo muro d'Europa, quello tra Gorizia e Nova Gorica, quello che esisteva sino al 2004. Una cerimonia in concomitanza con le iniziative promosse dalla Slovenia per il 20/o anniversario della sua adesione alla UE. "Non possiamo dimenticare quello che è accaduto a tanti italiani ma dobbiamo guardare al futuro. I rapporti con gli altri Paesi dell' Ue è fondamentale, e poi da questo osservatorio è fondamentale guardare ai Balcani occidentali, Slovenia e tutti altri dell'area: una parte di Europa che torna alla casa madre perché le è stato impedito durante la dittatura comunista di entrare a far parte dell'unione europea". Tajani ha ribadito che "l'Italia è tornata a essere protagonista di questa parte d'Europa. Per qualche tempo siamo stati un po' distratti, ma per questo governo i Balcani occidentali sono una priorità della nostra politica estera". "Gorizia e Nova Gorica sono un modello di costruzione della pace", sono "una goccia nel mare della pace che vogliamo costruire, un messaggio di pace che oggi rivolgiamo verso l'Ucraina e verso il Medio Oriente". Il sindaco Ziberna ha ricordato che "questo è stato un confine tragicamente divisivo nel secolo scorso" ma che oggi è il "simbolo di due popoli che vivono in pace". Il francobollo è stato emesso in 250.020 esemplari ed ha "il colore dell'Isonzo e della Capitale europea della Cultura", ha indicato Ziberna.