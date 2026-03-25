Annegò la figlia appena partorita, condannata a 16 anni

PADOVA, 25 MAR - I giudici hanno impiegato due ore di camera di consiglio per arrivare al verdetto di condanna per l'infanticidio per Melissa Russo Machado, 29enne di origini italo-brasiliane che aveva partorito nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2024 nell' appartamento sovrastante al 'Serale Club' - locale notturno di Piove di Sacco (Padova) in cui lavorava - sua figlia per poi affogarla nel water. Secondo quanto emerso durante il dibattimento la donna aveva fatto tutto da sola ed aveva continuato ad esibirsi nel locale nonostante lo stato di gravidanza fosse evidente. Dall'autopsia era risultato che la bambina era nata viva. Ma non ha praticamente mai respirato perchè la madre cercò di disfarsene mettendole la testa nell'acqua del water. La donna si trova in Puglia agli arresti domiciliari presso i genitori. I giudici hanno condannato al termine del giudizio di primo grado la donna ad una pena di 16 anni, riconoscendole la prevalenza delle attenuanti. Per prima quella di trovarsi in una situazione "umanamente penosa" come detto durante la requisitoria dal pubblico ministero Sergio Dini, che aveva chiesto una pena ancor più lieve, 14 anni.