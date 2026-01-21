Giornale di Brescia
Anm,Stati generali Giustizia il 15 marzo,chiederemo conto al governo

AA

ROMA, 21 GEN - "La risposta al ministro su quanto lui sostiene abbia fatto il governo sulla Giustizia, la daremo il prossimo 15 marzo (una settimana prima del referendum sulla riforma - ndr) quando nel corso degli Stati generali sulla Giustizia che stiamo organizzando chiederemo conto al governo di quello che è stato fatto o meglio non è stato fatto: in particolare sugli 8 punti che noi portammo all'attenzione del governo in occasione dell'incontro che ci fu un anno fa a Palazzo Chigi il 5 marzo. Delle cose che secondo noi il ministro ha fatto grazie ai fondi del Pnrr, ci soddisfa solo il punto sull'organico della magistratura. Ma su tutto il resto siamo a zero". Così all'ANSA il segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati, Rocco Maruotti.

Argomenti
ROMA

