Anm 'rischio paralisi tribunali, si sospenda norma su gip collegiale'
ROMA, 10 APR - "Esprimiamo la nostra grande preoccupazione per l'entrata in vigore di una norma che può paralizzare il lavoro dei tribunali italiani. L'introduzione del giudice per le indagini preliminari collegiale, prevista dal prossimo 24 agosto, paralizzerà i tribunali medi e piccoli, provocherà in quelli grandi un aumento dei tempi del processo, senza un reale beneficio". Così in una nota l'Anm, che chiede "al legislatore una riflessione urgente per impedire tutto questo. È necessario - sottolinea l'Associazione nazionale dei magistrati - sospendere subito l'entrata in vigore della norma fino al necessario adeguamento delle piante organiche".
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