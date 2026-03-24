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Anm, 'pronti a lavorare con il governo per riforma sull'efficienza'

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ROMA, 24 MAR - "Non ci siamo intestati una vittoria e siamo pronti a tornare sugli otto punti da cui siamo partiti il 5 marzo del 2025 nell'incontro a Palazzo Chigi. Vogliamo lavorare con il ministero e con gli avvocati sulle riforme necessarie per l'efficienza della giustizia, come le piante organiche e il tema degli applicativi informatici". Così il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti. "L'Anm - sottolinea Maruotti - non è un attore politico, ma è sempre intervenuta nel dibattito pubblico sui temi della giustizia con una certa postura e, come in questa occasione referendaria, evitando una contrapposizione frontale".

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