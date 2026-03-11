Giornale di Brescia
Anm, magistrata si dimette da Pari opportunità per 'quota azzurra'

CATANIA, 11 MAR - Dalle quote 'rosa' a quelle 'azzurre'. Accade all'Associazione nazionale dei magistrati che ha lanciato un interpello per partecipare al Comitato pari opportunità. La richiesta fa seguito alle dimissioni della magistrata "Laura Renda per consentire che l'organo veda tra i componenti anche colleghi di sesso maschile, essendo, allo stato, interamente composto da donne". Per l'Anm, quindi, si rende "necessario individuare un nuovo componente per garantire una 'quota azzurra' all'interno del Comitato". La Giunta è tenuta a designarlo e invita i magistrati uomini a farvi avanti, presentando la loro "disponibilità entro e non oltre il 20 marzo 20262 con una mail o con un messaggio su WhatsApp a uno dei componenti delle Giunte" sezionali che hanno diffuso l'interpello.

CATANIA

