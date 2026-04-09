Anm a Meloni, 'lavoriamo insieme contro eccessiva lunghezza processi'

ROMA, 09 APR - "Rispetto ai problemi della giustizia ribadiamo la nostra disponibilità a un confronto nel merito sui temi dell'efficienza, in modo tale da risolvere i problemi reali dei cittadini, primo tra tutti l'eccessiva lunghezza dei procedimenti. Come detto dal primo momento". Così all'ANSA il presidente dell'Anm, Giuseppe Tango, in merito alle dichiarazioni della premier Meloni in Parlamento. Serve innanzitutto un intervento rapido su due emergenze - aggiunge - ufficio per il processo e gip collegiale". "I magistrati - ha poi aggiunto Tango- che intervengono sull'immigrazione lo fanno applicando le norme nazionali e sovranazionali, come ha confermato la Corte di giustizia europea. L'auspicio è che dopo l'esito del referendum si smetta di attaccare i magistrati che semplicemente fanno il proprio lavoro. La magistratura associata si è opposta con fermezza alla legge Nordio perché metteva a rischio la separazione dei poteri, ponendo dei problemi per la tutela dei diritti dei cittadini. Questo lo rivendichiamo con orgoglio. Ora però è tempo di voltare pagina".