Ankara, 'ottimisti sull'estensione del cessate il fuoco'

ROMA, 19 APR - Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato in conferenza stampa che l'Iran e gli Stati Uniti dovrebbero estendere il loro cessate il fuoco. Lo riporta Haaretz. "Siamo ottimisti sul fatto che nessuno desideri una ripresa dei combattimenti nella regione", ha affermato, aggiungendo che le questioni in discussione richiedono più tempo.