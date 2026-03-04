Giornale di Brescia
Italia e Estero

Ankara, 'ci difenderemo da ogni attacco'

AA

ISTANBUL, 04 MAR - "La nostra determinazione e capacità di proteggere la sicurezza del nostro Paese sono ai livelli più alti. Saranno prese senza esitazione tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio e il nostro spazio aereo". Lo ha affermato Burhanettin Duran, il direttore delle comunicazioni del presidente Recep Tayyip Erdogan, dopo che il sistema di difesa aereo Nato ha intercettato missili balistici iraniani diretti verso lo spazio aereo turco e i detriti dell'intercettore sono caduti nel distretto di Dortyol di Hatay, nel sud est della Turchia.

Argomenti
ISTANBUL

