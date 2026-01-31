Anguillara, in centinaia al funerale dei genitori di Carlomagno

ROMA, 31 GEN - Un lungo applauso ha reso omaggio ai feretri di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori del reo confesso del femminicidio di Anguillari, che si sono tolti la vita il 24 gennaio scorso pochi giorni dopo l'arresto del figlio. Ai funerali, svolti nella chiesa della Regina Pacis ad Anguillara, erano presenti un migliaio di persone. Tra loro anche il figlio minore della coppia, Davide. Proprio a lui i genitori hanno lasciato una lettera con cui hanno spiegato le ragioni dell'estremo gesto facendo riferimento anche alla gogna 'social' a cui sono stati sottoposti dopo il femminicidio. Il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, ha disposto per oggi una giornata di lutto cittadino.