Anguillara, genitori Carlomagno morti per asfissia da impiccagione

ROMA, 27 GEN - Una morte dovuta ad asfissia da impiccagione. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta sui corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Anguillara. L'esame autoptico è stato svolto presso l'Istituto di medicina legale de La Sapienza. Come da prassi sono stati effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici. Maria e Pasquale Carlomagno si sono tolti la vita nel tardo pomeriggio di sabato, i corpi sono stati trovati nella villetta di Anguillara.