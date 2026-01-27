Giornale di Brescia
Anguillara, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno

ROMA, 27 GEN - Sono in programma domani nuovi sopralluoghi da parte dei carabinieri del nucleo Investigativo di Ostia e del Ris nell'ambito dell'indagine sul femminicidio di Ostia. In base a quanto si apprende gli investigatori si recheranno nella villetta dove si è consumato il femminicidio di Federica Torzullo per una serie di accertamenti irripetibili - i primi dopo la confessione dell'indagato - che riguarderanno anche l'autovettura di Claudio Carmagno e in particolare sulla scatola nera presente nell'autovettura che potrà fornire elementi sugli spostamenti effettuati dall'uomo. I carabinieri si recheranno anche nell'azienda dell'indagato. Obiettivo di chi indaga è anche individuare anche il coltello utilizzato per l'omicidio della 46enne. Gli inquirenti si sono recati ieri nella casa dei genitori di Carlomagno, che sabato si sono tolti la vita impiccandosi, ed hanno acquisito materiale ora al vaglio. Per questa vicenda la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

ROMA

