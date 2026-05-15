Angioplastica in ospedale per l'ex regina Margrethe di Danimarca

COPENAGHEN, 15 MAG - L'ex regina Margrethe, che ha abdicato al trono danese due anni fa, si è sottoposta ad angioplastica dopo essere stata ricoverata in ospedale per dolori al petto. Lo ha annunciato oggi il palazzo reale, precisando che l'ex sovrana, 86 anni, è stata sottoposta a un'angioplastica con palloncino di un'arteria coronaria presso il Rigshospitalet, il principale ospedale di Copenaghen, dove era stata ricoverata ieri. Forte fumatrice per gran parte della sua vita Margrethe è in "buona salute" ma rimarrà in ospedale "per qualche altro giorno", si legge nel comunicato. Ha regnato per 52 anni prima di abdicare in favore del figlio maggiore, Frederik, nel gennaio 2024. Immensamente popolare in Danimarca per la sua abile modernizzazione della monarchia, ha affrontato numerosi problemi di salute negli ultimi anni. Aveva a lungo sostenuto che non avrebbe mai abdicato, ma un importante intervento chirurgico alla schiena nel 2023 l'ha indotta a cambiare idea. La regina ha sempre mostrato un forte interesse per le arti. Come costumista, ha vinto un premio cinematografico danese per i migliori costumi nel 2024. Ha anche tradotto, insieme al marito, il principe Henrik, il romanzo di Simone de Beauvoir "Tutti gli uomini sono mortali", sotto pseudonimo. Ha anche illustrato diversi libri, tra cui "Il Signore degli Anelli" di J.R.R. Tolkien.