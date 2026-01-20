Giornale di Brescia
Anfossi, Compagnia di San Paolo vuole essere un'infrastruttura sociale

TORINO, 20 GEN - "Vogliamo essere una vera e propria infrastruttura sociale, agente di coesione per il Paese anche nella veste di investitore istituzionale". Così Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, durante i festeggiamenti, nelle Gallerie d'Italia a Torino, per i 430 anni della Fondazione Ufficio Pio, ente strumentale della stessa Compagnia San Paolo che sostiene persone che vivono in una situazione di difficoltà. All'evento ha preso parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella "Lavoriamo su tre concetti cruciali, in stretta sinergia con le istituzioni locali e le diverse soggettività sociali", ha spiegato Anfossi, riferendosi a "fiducia", "rischio razionale" e "apprendimento". Su questi tre concetti "l'Ufficio Pio è stato soggetto anticipatore e terreno di sperimentazione sul campo", ha aggiunto.

TORINO

