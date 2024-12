Andreoli, oltre 250 mila per le prime 5 tappe Villaggio Italia

DOHA, 21 DIC - Tempo di primi bilanci per il Villaggio Italia, l'expo itinerante che accompagna il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci. Da Los Angeles a Mumbai, passando per Tokyo, Darwin e Singapore, l'iniziativa voluta da Difesa Servizi- e sostenuta dal ministero della Difesa - ha riscosso grande successo tra visitatori, curiosi e residenti di ogni angolo del mondo. "Siamo nel Golfo Persico e si comincia a respirare l'aria di casa. Fra poco più di un mese rientreremo nel Mediterraneo - sono le parole dell'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli -. Abbiamo percorso oltre 40 mila miglia, trenta tappe del tour Vespucci, sesta del Villaggio Italia, con numeri che ci lasciano assolutamente soddisfatti e che ci danno la spinta per concludere quest'ultima parte con grande entusiasmo. In cinque tappe del Villaggio Italia abbiamo avuto oltre 250 mila visitatori, oltre 250 milioni di visualizzazioni social, oltre 60 milioni di interazioni, 150 eventi, 200 ore di show". Numeri che - sottolinea Andreoli - "testimoniano un successo del Made in Italy, della nostra cultura, del nostro modo di essere e del nostro stile di vita. Lo vediamo in particolare anche qui a Doha, dove abbiamo registrato un grande amore nei confronti del nostro Paese e degli italiani".