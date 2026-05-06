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Andrea Sempio si avvale della facoltà di non rispondere

PAVIA, 06 MAG - Si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, come annunciato nei giorni scorsi dai suoi avvocati. L'interrogatorio dell'unico indagato nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi dovrebbe essere tra gli ultimi atti prima della chiusura, a cui segue di norma la richiesta di rinvio a giudizio. Sempio era alla guida dell'auto che ha lasciato la procura con i suoi avvocati.

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