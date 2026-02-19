Giornale di Brescia
Andrea rilasciato, dopo l'arresto per lo scandalo Epstein

LONDRA, 19 FEB - L'ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all'arresto di questa mattina a Sandringham. Lo riportano i media britannici. Il fratello di re Carlo III, a quanto è dato sapere, resta indagato con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.

LONDRA

