Andrea Martella è il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra

VENEZIA, 30 GEN - Andrea Martella, senatore e segretario regionale veneto del Partito democratico, è il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra. L'ufficialità della sua corsa a Ca' Farsetti è arrivata stamani, nel corso di una conferenza stampa a Mestre. "Oggi accetto questa responsabilità - ha dichiarato Martella -, con grande umiltà, con il rispetto per la complessità della sfida, e con la convinzione che Venezia abbia le forze per tornare ai livelli della sua incomparabile storia".

