Andrea Campora (Leonardo) a capo agenzia cybersecurity europea

GENOVA, 20 OTT - Ó Andrea Campora, managing director della divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo, il nuovo presidente dell'Ecso, l'organizzazione europea che riunisce aziende, enti pubblici e centri di ricerca per collaborare sulla sicurezza informatica. Campora, da settembre alla guida della divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo con l'obiettivo di affermare l'azienda come attore europeo di riferimento nella cosiddetta "trusted cybersecurity" e nella valorizzazione in sicurezza dei dati e dell'intelligenza artificiale, riveste anche il ruolo di membro del comitato tecnico-scientifico dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. "Il mio impegno all'interno della federazione paneuropea è chiaro - ha sottolineato - rafforzare il ruolo dell'Europa come protagonista globale della cybersecurity. Superare la frammentazione sarà la nostra prima priorità, dal momento che ci troviamo in una posizione unica per fare da ponte tra stakeholder pubblici e privati". Avendo già ricoperto il ruolo di Direttore del Board di ECSO, Campora ha contribuito "in modo significativo a plasmare il settore della sicurezza informatica del nostro continente, favorendo la collaborazione internazionale e rafforzando la competitività europea. La sua nomina rappresenta un segnale di rinnovato impegno nel promuovere la resilienza cibernetica europea e la sovranità digitale tramite la cooperazione tra pubblico e privato".