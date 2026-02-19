Andrea arrestato, per re Carlo 'la giustizia deve fare il suo corso'
AA
LONDRA, 19 FEB - "La giustizia faccia il suo corso". Così re Caro III ha commentato seccamente la notizia dell'arresto di suo fratello, l'ex principe Andrea sospettato dalla polizia britannica di aver condiviso a suo tempo informazioni riservate con il defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein nella ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.
