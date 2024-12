Ancora venti forti e nevicate a bassa quota sull'Italia

ROMA, 23 DIC - La vasta perturbazione con aria fredda manterrà condizioni di maltempo sull'Italia, con venti forti e nevicate a bassa quota, indica una nuova allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dalla serata di oggi, venti da forti burrasca su Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con mareggiate lungo le coste esposte. Dal tardo pomeriggio di oggi si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra di 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori, su Marche meridionali, settori orientali di Umbria e Lazio centro-meridionale, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondati a quote superiori di Abruzzo e Molise e nevicate al di sopra dei 500-800 metri su Puglia centro-settentrionale, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su parte di Marche, Umbria, Lazio, sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia.