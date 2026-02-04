Ancora una valanga in Friuli, persona travolta dalla neve

TARVISIO, 04 FEB - Ancora una valanga in Friuli Venezia Giulia e ancora una persona travolta dalla neve. Stavolta la valanga è caduta sui versanti boschivi tra il monte Prasnig e il monte Santo di Lussari, a una quota di circa 1.600 metri, a Tarvisio (Udine). L'allarme è stato lanciato attorno alle 17. La centrale operativa regionale Sores Fvg ha inviato sul posto le squadre della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, e il personale sanitario di un'ambulanza. L'elicottero sanitario non può, invece, decollare a causa delle avverse condizioni meteo: i soccorritori da terra sono giunti in quota utilizzando gli impianti di risalita dell'area. Al momento si ignorano le condizioni della persona travolta. Quella di oggi è la quarta valanga in una settimana circa; quattro eventi che hanno causato la morte di una persona mentre le altre, seppure sepolte nella neve, sono miracolosamente riuscite a salvarsi.