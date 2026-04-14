Ancora una statua decapitata a Frosinone, prima Padre Pio poi Madonna

FROSINONE, 14 APR - Un'altra decapitazione di un'immagine sacra è stata compiuta a Frosinone dopo quella compiuta lo scorso fine settimana nella chiesa abbaziale di San Benedetto, in piazza della Libertà, proprio di fronte alla Prefettura. Questa volta è stata decapitata una statua della Madonna di Lourdes, in via Madonna delle Rose. Il fatto è accaduto tra le 8 e le 15 di oggi, in una nicchia votiva pubblica. Come nel caso precedente, la parte amputata è stata lasciata alla base della scultura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Frosinone. Le indagini vengono portate avanti dalla Sezione Operativa e dalla Stazione di Frosinone Scalo, i Carabinieri hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili. "Quanto accaduto in via Madonna delle Rose, con la decapitazione della statua della Madonna di Lourdes, si inserisce in una sequenza di episodi che non possiamo ignorare - ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli -Solo pochi giorni fa, infatti, la nostra comunità era stata colpita dal danneggiamento della statua di Padre Pio nella chiesa abbaziale di San Benedetto. Due gesti ravvicinati che destano profonda preoccupazione e che impongono una riflessione. Non siamo di fronte 'solo' a vili atti vandalici, ma a comportamenti che colpiscono simboli profondamente radicati nella vita della città, mettendo in discussione il rispetto dei luoghi e dei valori condivisi. Frosinone è e deve restare una comunità fondata sulla convivenza civile, sul rispetto e sul senso di appartenenza".