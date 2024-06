Ancora un morto per un incidente stradale al Trasimeno

CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 08 GIU - Ancora un incidente stradale mortale nella zona del Trasimeno, il secondo nel giro di 24 ore. E' accaduto a Castiglione del lago e la vittima è un ventiquattrenne del posto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il giovane era a bordo di un furgone finito contro il guardrail mentre percorreva il lungolago. E' morto sul colpo in seguito all'incidente. Ieri un motociclista di 47 anni, di Tuoro sul Trasimeno, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella vicina Passignano. La vittima era alla guida di una motocicletta che si è scontrata con un'auto in prossimità di un incrocio, nella zona industriale di Passignano sul Trasimeno.