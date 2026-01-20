Giornale di Brescia
Ancora un deragliamento di un treno in Spagna, almeno 20 feriti

BARCELLONA, 20 GEN - A due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in Spagna un nuovo deragliamento di un treno è avvenuto questa sera vicino Gelida in Catalogna, causando il ferimento di almeno 20 persone, di cui cinque in gravi condizioni. Un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno. Lo riportano i media iberici. Secondo le prime ipotesi le forti piogge che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni sarebbero all'origine della caduta del muro di contenimento.

BARCELLONA

