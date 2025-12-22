Ancora poca neve, l'Alpenverein invita gli scialpinisti alla prudenza

BOLZANO, 22 DIC - L'Alpenverein Südtirol (Avs) richiama alla prudenza gli appassionati di sci alpinismo su pista e ricorda le regole in vigore nei comprensori sciistici altoatesini. Come sottolinea una nota dell'associazione alpinistica sudtirolese, l'inverno è iniziato con scarse precipitazioni nevose e, al momento, non sono previste nevicate abbondanti. Le piste da sci risultano ben preparate, mentre fuori pista la neve è insufficiente. In questo contesto, l'Avs invita a informarsi con attenzione e ad essere adeguatamente equipaggiati. La salita con sci da alpinismo nei comprensori sciistici è consentita esclusivamente lungo i percorsi di risalita appositamente segnalati. "È espressamente vietato - ricorda l'Avs - salire sulle piste con gli sci da alpinismo". Le risalite autorizzate si svolgono per lo più su sentieri invernali separati oppure ai margini delle piste, al di fuori delle zone di discesa. Per la discesa sulle piste preparate è in vigore, dall'inizio della stagione sciistica, l'obbligo del casco. È inoltre richiesta un'assicurazione di responsabilità civile. L'Avs ricorda che "dall'inizio della stagione vige l'obbligo del casco per tutti sulle piste", disposizione che viene controllata dalle forze di sicurezza, insieme alla verifica della copertura assicurativa. Sono già state applicate delle sanzioni. L'obbligo del casco vale anche per slittinisti e per chi utilizza il "Böckl" su piste e tracciati da slittino. Considerate le attuali condizioni della neve, l'Avs sottolinea che "quest'anno le escursioni su pista sono possibili solo in pochi luoghi" e invita alla pazienza, in attesa di un miglioramento del manto nevoso. Sul sito dell'Alpenverein è disponibile una lista aggiornata dei comprensori con regolamenti locali per le escursioni su pista, che l'associazione invita a rispettare.