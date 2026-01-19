Ancora pioggia in Sardegna, allerta per fiumi, dighe e invasi

CAGLIARI, 19 GEN - Ancora pioggia in Sardegna: corsi d'acqua a rischio e massima attenzione a dighe e invasi. È la sintesi del terzo bollettino di monitoraggio con l'analisi dei dati pluviometrici e idrometrici rilevati dalla rete fiduciaria di Protezione civile, la nuova valutazione meteorologica e le segnalazioni pervenute alla Sala operativa regionale integrata. Le stazioni della rete di Protezione civile hanno registrato numerosi accumuli significativi, con picchi intorno ai 30 mm, in particolare nelle località di Genna Tuvara e presso la diga di Nuraghe Arrubiu. Si registra un incremento dei livelli idrometrici su diversi fiumi e rii, in particolare sul Flumendosa (sezioni di Brecca e Ponteterru), sul Rio Stanali, sul Rio Cixerri e sul Gutturu Mannu. Costante monitoraggio nei punti potenzialmente più critici: preallarme per laminazione (raccolta temporanea delle acque) alla diga di Nuraghe Arrubiu; allerta per rischio idraulico a valle per gli invasi di Maccheronis e Flumineddu; vigilanza rinforzata per rischio diga Minghetti; preallerta per rischio diga a La Maddalena; preallerta per rischio idraulico a valle per Govossai, Caprera, Bau Mela e Sinnai. Molta attenzione anche sul Flumendosa a San Vito e sul Rio Chia a Domus de Maria. Nelle ultime tre ore si sono registrate precipitazioni diffuse con locali rovesci, con cumulati localmente moderati sulla Sardegna orientale e centro-meridionale. Sul resto del territorio le precipitazioni risultano più deboli e isolate. Diversi Comuni hanno disposto la chiusura di strade e guadi a seguito di allagamenti, presenza di detriti o esondazioni di corsi d'acqua. Si registrano inoltre allontanamenti preventivi della popolazione in alcune aree a rischio e richieste di supporto per il potenziamento dei servizi di polizia locale, in particolare per garantire la chiusura di tratti stradali maggiormente esposti, tra cui la statale 195. Sono stati segnalati fenomeni di dissesto, tra cui frane e tracimazioni di invasi, con ripercussioni sulla viabilità provinciale e statale nei territori di Muravera, Torpè, Capoterra, Palau, Esterzili, Burcei, Assemini, Lula, Villamassargia, Gairo e Cagliari.