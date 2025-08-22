Giornale di Brescia
Italia e Estero

Ancora maltempo sull'Italia, piogge e temporali al sud

ROMA, 22 AGO - Ancora maltempo sull'Italia: il passaggio di una veloce perturbazione determinerà nella giornata di sabato una fase di spiccata instabilità su parte del paese, con fenomeni particolarmente intensi sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta che prevede dal mattino di sabato 23 agosto precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento - su Campania, Puglia e Basilicata. Il Dipartimento ha quindi valutato una allerta gialla per le tre regioni e anche per Molise, Abruzzo, Marche, Umbria e parte di Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Veneto.

Argomenti
ROMA

