Ancora maltempo sull'Italia, con freddo e pioggia al Centro-Sud

ROMA, 11 GEN - Ancora maltempo sull'Italia, con freddo, pioggia soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e possibili nevicate anche a bassa quota. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, Le piogge, si legge nella nota, "continueranno a interessare Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Sicilia, con fenomeni localmente intensi". Sul resto del Paese il freddo lascerà comunque spazio a schiarite. Le previsioni segnalano inoltre "un ulteriore calo delle temperature, accentuato dai forti venti dai quadranti settentrionali". L'afflusso di aria fredda favorirà il ritorno della neve fino a quote collinari lungo i settori interni dell'Appennino, mentre in Sicilia sono possiili nevicate fino a mille metri di quota. Da lunedì 12 gennaio è atteso l'arrivo di un campo di alta pressione. Tuttavia le temperature si manterranno inizialmente ancora basse al Centro-Nord con estese gelate fino in pianura di notte e al primo mattino. Nel dettaglio Domenica 11: al Nord prevalenza di sole; al Centro piogge sul Medio Adriatico con neve a bassa quota; al Sud rovesci sul basso Tirreno. Lunedì 12: al Nord piovaschi in Liguria, sole altrove, freddo; al Centro prevalenza di sole; al Sud stabile e soleggiato, ventoso. Martedì 13: al Nord: piovaschi su Liguria e bassa Lombardia; al Centro nuvoloso; al Sud nuvoloso, venti da Sud.