Ancora maltempo su Torino, grandine e vento in città

TORINO, 15 MAG - Nuova ondata di maltempo su Torino, dove dal primo pomeriggio si sono abbattute forti piogge accompagnate da vento e grandine, creando qualche disagio anche alle persone che stavano andando al Salone del libro. Il peggioramento si è registrato intorno alle 13 soprattutto nella zona sud-ovest della città, tra i quartieri Mirafiori, San Paolo e Parella e nei vicini comuni di Grugliasco e Collegno, dove sono caduti chicchi di grandine di piccole dimensioni. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Mille, in pieno centro, per il distacco di una grondaia da un palazzo di quattro piani. Al momento non risultano feriti. Il nuovo peggioramento arriva dopo il forte vento che ieri aveva provocato numerosi interventi dei vigili del fuoco in diverse zone della città per tegole, alberi e lamiere pericolanti